WP: Трамп намерен сделать долгосрочной приостановку иммиграции в США

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Указ президента США Дональда Трампа о приостановке иммиграции в страну не является временной мерой, сообщает The Washington Post со ссылкой на аудиозапись закрытого разговора советника президента Стивена Миллера со сторонниками Трампа.

По данным издания, Миллер назвал приостановку иммиграции частью «долгосрочного видения». В материале также отмечается, что советник президента заявил о рассмотрении властями последующих мер, которые ограничат программы временного трудоустройства иностранцев в США.

23 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции на фоне экономических последствий пандемии коронавируса нового типа. Глава государства объяснил подобные меры необходимостью сохранять рабочие места и ресурсы системы здравоохранения для граждан Соединенных штатов в условиях кризисного периода.

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