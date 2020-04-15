Врач рассказал, что коронавирус может привести к инвалидности

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Коронавирусная инфекция распространяется в десять раз быстрее гриппа, в тяжелой форме COVID-19 может привести к инвалидности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного врача Ильинской больницы в Московской области Алексея Жирова.

«По многим эпидемиологическим характеристикам и скорости распространения она в значительной степени превосходит грипп», — пояснил специалист.

По его словам, частота удвоения числа заболевших при коронавирусе составляет три дня, при гриппе — 20-30 дней.

При этом смертность при обычном гриппе вне эпидемии меньше 0,01%, от коронавируса — от 3 до 15 % в зависимости от категории населения в разных странах.

Кроме того, коронавирус при тяжелом течении заболевания дает ряд осложнений, в том числе на сердце, у 12% переболевших развивается миокардит, а также вирус может привести к инвалидности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 24 490 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2 млн.

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