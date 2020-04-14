Согласованы детали обмена удерживаемых в Донбассе

Рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам согласовала 14 апреля детали обмена удерживаемых, сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ Хайди Грау.

Планируется, что обмен состоится до православной Пасхи.

«Рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам сегодня согласовала детали будущего взаимного освобождения», — говорится в сообщении.

В конце марта 2020 года омбудсмен ДНР Дарья Морозова уведомила, что ДНР во время переговоров контактной группы 26 марта предложила Киеву устроить обмен пленными в Донбассе по формуле «10 на 8». По ее словам, в тот момент Украина не приняла данное предложение.

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