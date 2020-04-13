В Москве отменили праздничный салют в честь освобождения Вены советскими войсками

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В Москве отменили салют на Поклонной горе в честь 75-летия освобождения Вены от немецко-фашистских войск из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Как уточнили в ведомстве, салют решено отменить в связи с введением режима повышенной готовности для предотвращения распространения инфекции в городе.

Салют должен был состояться в понедельник, 13 апреля.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ в введении ряда дополнительных ограничений с 13 по 19 апреля из-за сложной эпидемиологической ситуации.

В настоящее время в России инфицированы более 18,3 тыс. человек, вылечились более 1,4 тыс. пациентов, а умерли — 148.

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