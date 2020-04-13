В Москве разработали разные планы реагирования на события с коронавирусом
Разные планы реагирования городских служб на развитие событий, связанных с коронавирусной инфекцией, были созданы в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию Москвы.
Ранее на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране президент Владимир Путин заявил, что в России нужно учесть все возможные сценарии распространения инфекции, в том числе сложные и экстраординарные.
Как уточнили в мэрии, городские службы продолжают находиться в режиме повышенной готовности.
«Разработаны планы реагирования городских служб на различные сценарии развития событий», — добавили в городской администрации.
В Москве выявлено 11 513 случаев заражения коронавирусом.
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