В Москве разработали разные планы реагирования на события с коронавирусом

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Разные планы реагирования городских служб на развитие событий, связанных с коронавирусной инфекцией, были созданы в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию Москвы.

Ранее на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране президент Владимир Путин заявил, что в России нужно учесть все возможные сценарии распространения инфекции, в том числе сложные и экстраординарные.

Как уточнили в мэрии, городские службы продолжают находиться в режиме повышенной готовности.

«Разработаны планы реагирования городских служб на различные сценарии развития событий», — добавили в городской администрации.

В Москве выявлено 11 513 случаев заражения коронавирусом.

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