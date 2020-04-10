В Чечне отменили коллективные молитвы в мечетях из-за COVID-19
Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев призвал мусульман региона до стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией не ходить на коллективные молитвы в мечети. Соответствующее видеообращение опубликовано на его странице в Instagram.
Муфтий призвал совершать намазы дома. А также он порекомендовал не собирать на похоронных церемониях большое количество людей, проводить лишь обязательные религиозные процедуры.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с 5 апреля закрывается движение через административные границы республики для всех граждан России, кроме тех, кто имеет прописку в регионе. Допускаются транзитные перевозки и поставки продовольствия и медикаментов.
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