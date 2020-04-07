Американские ветераны отменили свой визит в Москву на парад Победы из-за пандемии

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Американские ветераны Второй мировой войны отменили свой визит в Москву на парад Победы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента фонда The Greatest Generations Foundation, который должен был организовать поездку, Тимоти Дэвиса.

Известно, что в Россию 2 мая должны были прибыть 12 ветеранов в возрасте от 96 до 103 лет, которые участвовали в боях на Западном фронте.

Отмечается, что их приезд отложен до дальнейшего уведомления.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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