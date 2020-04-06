В Курской области две девочки-подростки пытались убить опекунов и четверых детей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/717/11926717/RIAN_3180757.HR-pic905-895x505-45322.jpg">

В Курской области двух девочек-подростков подозревают в том, что они пытались отравить газом своих опекунов, их двух родных детей, а также двух детей, которые были у них на опеке. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по региону.

Согласно данным следствия, две несовершеннолетние подозреваемые проживали в доме, находящемся в селе Старое Роговое Горшеченского района Курской области.

По версии правоохранительных органов, 2 апреля 17-летняя девочка предложила 15-летнему подростку из-за личной неприязни убить всех проживающих с ней.

Как сообщает СК, ночью 3 апреля, пока все в доме спали, они открыли вентили газовой плиты на кухне и покинули дом, заперев за собой входную дверь.

Следствие отмечает, что девочки не сумели воплотить задуманное, так как один из опекунов проснулся, учуял запах газа и отключил его.

Против подростков уже завели уголовное дело о покушении на убийство.