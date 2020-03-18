Российские школы уйдут на трехнедельные каникулы из-за коронавируса
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Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о каникулах в школах с 23 марта до 12 апреля из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».
«С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы», — сказал Кравцов.
Министр добавил, что будет организовано дистанционное обучение.
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