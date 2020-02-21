В Дагестане задержан замглавы Росимущества

Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России по республике.

Уточняется, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2014 году подозреваемый фиктивно провел аукцион по передаче в аренду земельного участка, расположенного на побережье Каспийского моря. Стоимость участка составила 2,7 млн руб.

В ведомстве пояснили, что чиновник дал указание члену конкурсной комиссии в пользу заинтересованного лица не размещать информацию о конкурсе на официальном сайте. Кроме того, он подписал протокол подведения итогов конкурса.