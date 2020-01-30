67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере

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На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Италии.

Как уточняется, судно заблокировали из-за того, что на его борту был зарегистрирован случай заболевания с признаками коронавируса нового типа.

В диппредставителстве рассказали, ссылаясь на заверения судовладельца, что пассажирам предоставили питание и все необходимое.

«В ближайшее время дипломат посольства прибудет в порт для оказания возможного необходимого содействия россиянам на месте», — говорится в заявлении дипмиссии.

По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом 7,7 тысяч человек. Также стало известно, что жертвами инфекции стали 170 заболевших. При этом 135 человек выздоровели.

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