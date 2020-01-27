Депутат посоветовала родителям из села без школ отдать детей в интернат

Депутат Свердловской области Людмила Боронина посоветовала родителям, которые не могут постоянно возить детей в школу в соседний поселок, отдать их в интернат. Об этом сообщает газета «Вечерние ведомости».

Соответствующее заявление было сделано во время заседания комитета по социальной политике думы Полевского городского округа, когда обсуждался вопрос о введении маршрута бесплатного школьного автобуса в город Полевой из соседнего поселка Красная Горка.

Отмечается, что в поселке нет детского образовательного учреждения, а рейсовый общественный транспорт ходит редко, поэтому многим школьникам приходится каждый день преодолевать расстояние в четыре километра в один конец по автомобильной трассе.

Депутат заявила, что в советское время существовали детские школы-интернаты с возможностью проживания в течение шести дней в неделю.

«Может нам рассмотреть вопрос интерната для сельских детей, у родителей которых нет возможности их возить?» — добавил Боронина.

По данным СМИ, такое заявление было встречено возмущением, однако, какое именно было принято итоговое решение — не уточняется.