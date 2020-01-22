Минздрав: на создание вакцины от китайского коронавируса уйдет полгода

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Создание вакцины от нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае, займет по меньшей мере полгода, заявили в Центре стратегического планирования Министерства здравоохранения России. Об этом сообщают «Известия».

По расчетам ведомства, на создание препарата потребует три месяца. При этом полный цикл, включающий все необходимые исследования, займет не менее полугода.

Также в Минздраве отметили, что на разработку вакцины необходимо выделение значительных средств.

Ранее сообщалось, что российское Министерство здравоохранения приступило к разработке вакцины против нового типа коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения запланировала экстренное совещание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой заболеваемости, вызванной вирусом.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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