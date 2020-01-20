В Якутии завели дело на ревнивца, избившего односельчан гвоздодером

Уголовное дело возбуждено против мужчины в Анабарском районе Якутиирый из ревности избил односельчан гвоздодером, сообщает РИА «Новости».

В полицию обратилась 31-летняя жительницы села Саскылах. По ее словам, ее знакомых насильно удерживали, а ей удалось сбежать. По указанному адресу полицейские обнаружили двоих мужчин, избитых пять раз судимым 37-летним мужчиной.

Установлено, что злоумышленник приревновал свою жену к потерпевшим. Он ворвался в дом одного из них, где в тот момент была их знакомая. На «Буране» мужчина увез всех троих к себе домой. Женщине удалось сбежать и сообщить в полицию.

У одного из потерпевших сломана рука, а у второго — челюсть, женщина получила синяки и ушибы. Установлено, что мужчина бил своих жертв гвоздодером.