Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом

Двигатель самолета, собиравшегося вылететь из Новосибирска на вьетнамский курорт Камрань, внезапно загорелся перед вылетом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, пилоты готовились к вылету, но запустить двигатель с первой попытки им не удалось. После этого они вновь попытались выполнить запуск, но в двигателе воспламенилось топливо.

После этого экипаж срочно запустил систему пожаротушения.

Известно, что в это время на борту воздушного судна находились более 200 пассажиров. Их эвакуировали и доставили обратно в аэропорт.

«Никто не пострадал», — добавил источник.

Планируется, что пассажирам будет предоставлен резервный самолет.

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