В Ростове-на-Дону пропали двое детей

В Ростове-на-Дону пропали два ребенка, полицейские организовали поиски несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМВД России по Ростовской области.

По его словам, в полицию поступило обращение с просьбой начать розыск двух несовершеннолетних.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.

Telegram-канала Baza уточняет, что обратившийся в полицию человек, который представился братом пропавших, сообщил, что его 14-летняя сестра и четырехлетний брат ушли на прогулку из дома на Революционной улице в местный парк «Соловьиная роща» два дня назад и до сих пор не вернулись.