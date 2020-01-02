Горящий мужчина упал с крыши дома в Петербурге на прохожую

В Санкт-Петербурге загоревшийся мужчина упал с третьего этажа ремонтируемого здания на проходившую мимо женщину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

Инцидент произошел 2 января на ул. Боровая. Местные жители обратились к спасателям с сообщением о возгорании в ремонтируемом доме.

Известно, что мужчина от полученных травм скончался.

В МЧС добавили, что женщина, на которую упал погибший, осталась жива, но ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой на левой ноге.

На данный момент устанавливается личность погибшего.

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