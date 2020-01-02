Горящий мужчина упал с крыши дома в Петербурге на прохожую
В Санкт-Петербурге загоревшийся мужчина упал с третьего этажа ремонтируемого здания на проходившую мимо женщину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.
Инцидент произошел 2 января на ул. Боровая. Местные жители обратились к спасателям с сообщением о возгорании в ремонтируемом доме.
Известно, что мужчина от полученных травм скончался.
В МЧС добавили, что женщина, на которую упал погибший, осталась жива, но ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой на левой ноге.
На данный момент устанавливается личность погибшего.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Селфи помогло спасти жизнь девушке из Ирландии
— Пьяный россиянин провалился в кухню с крыши бара в Таиланде
— Подросток сбросил 6-летнего ребенка со смотровой площадки галереи в Лондоне