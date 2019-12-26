Мать оставила младенца на дороге в Кемерово

В Кузбассе женщина оставила трехмесячного ребенка на обочине дороги. Об этом сообщается сайте ведомства.

Отмечается, что 24 декабря в полицию поступило заявление о пропаже 36-летней женщины с ребенком. В ходе следствия было установлено, что мать уехала с младенцем из дома на машине.

Спустя время автомобиль был остановлен на трассе Кемерово — Томск, однако дочери в автомобиле не было. Женщина заявила, что оставила ребенка на обочине, поскольку посчитала ее умершей.

В регионе проводятся поиски младенца. Возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии». Подозреваемую планируют поместить в лечебное учреждение для установления ее психического состояния.

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