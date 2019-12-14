Глава МИД ФРГ назвал «странными» заявления Москвы о просьбе выдать Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Москва просила Берлин передать России убитого в конце лета гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, правительству Германии никогда не рассказывали о возможной угрозе, которую представляет Хангошвили, а также о том, что его необходимо экстрадировать.
»«Нас не просили кого-либо выдавать, не говорили, в чем его подозревают,» — сказал Маас.
Как утверждает дипломат, в данный момент это осуществляется «задним числом».
«Это звучит как оправдание, звучит странно», — добавил Маас.
Хангошвили застрелили 23 августа в Берлине. Подозреваемым стал 49-летний гражданин России, которого задержали в день убийства.
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