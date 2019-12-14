Глава МИД ФРГ назвал «странными» заявления Москвы о просьбе выдать Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Москва просила Берлин передать России убитого в конце лета гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, правительству Германии никогда не рассказывали о возможной угрозе, которую представляет Хангошвили, а также о том, что его необходимо экстрадировать.

»«Нас не просили кого-либо выдавать, не говорили, в чем его подозревают,» — сказал Маас.

Как утверждает дипломат, в данный момент это осуществляется «задним числом».

«Это звучит как оправдание, звучит странно», — добавил Маас.

Хангошвили застрелили 23 августа в Берлине. Подозреваемым стал 49-летний гражданин России, которого задержали в день убийства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина

— Взрывал метро: Путин рассказал об убитом в Германии боевике

— В Кремле назвали беспочвенными подозрения о причастности РФ к убийству грузина в Берлине