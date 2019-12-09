Камчатский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 2 км

На вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир на Северных Курилах, произошел пепловый выброс, сообщает «Интерфакс».

По данным вулканологов, высота столба составила 2 км над уровнем моря. При этом пепловый шлейф распространился на 5 км к юго-востоку от вулкана.

Отмечается, что из-за выброса для Эбеко был установлен оранжевый код опасности для авиации.

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