СК раскрыл подробности стрельбы в Перми

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы, которую открыл житель Перми. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным следствия, ранее судимый мужчина, находясь в состоянии опьянения, вооружился охотничьим ружьем и открыл стрельбу в квартире. Уточняется, что оружием он владел незаконно.

После этого мужчина вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Во время стрельбы он ранил мужчину и убил женщину. Также он нанес огнестрельное ранение сотруднику Росгвардии, находящемуся в служебной машине.

Отмечается, что дело заведено по статьям «убийство из хулиганских побуждений», «покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений» и «посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа».

На данный момент подозреваемый задержан, проводятся следственные и процессуальные действия. На месте происшествия работает следственная группа. Раненые госпитализированы.

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