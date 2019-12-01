14 человек погибли при нападении на церковь в Буркина-Фасо

Не менее 14 человек погибли в результате нападения неизвестных на протестантскую церковь в африканском государстве Буркина-Фасо, сообщает Infowacat со ссылкой на источники в региональной службе безопасности.

По последней информации, в воскресенье, 1 декабря, группа неизвестных вооруженных людей ворвалась в церковь в коммуне Футури во время службы, где устроила стрельбу.

Кроме того, боевики напали на позицию сил обороны в районе церкви, в результате атаки погибли три военнослужащих.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Неизвестные атаковали католическую церковь в Буркина-Фасо, есть жертвы