На Украине закроют тюрьмы из-за нехватки финансирования

На Украине может начаться массовое закрытие тюрем из-за недостаточного государственного финансирования, заявил министр юстиции Денис Малюська. Об этом сообщает ТАСС.

Глава украинского минюста отметил, что при текущем бюджете государства нет возможности увеличить финансирование уголовно-исполнительной системы. Единственным выходом из положения Малюська назвал закрытие тюрем и сокращение количества персонала.

Министр отметил, что дополнительные средства нужны для реформирования системы. Он рассказал, что власть планирует обеспечить доступ осужденных к образованию, увеличить расходы на медицину, питание и быт в тюрьмах, а также поднять зарплаты сотрудникам системы.

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