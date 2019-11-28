Почти две трети россиян считает медведя наиболее подходящим символом РФ

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос и выяснили, что 65% страны считают медведя олицетворением России, передает ТАСС.

Исследователи отметили, что распределение ответов практически не зависит от возраста, образования и политических взглядов опрашиваемых.

Респонденты, объясняя свой выбор, акцентировали внимание на силе и мощи этого зверя, а также на том, что медведь долго терпит, но если его разозлить, «то всем достанется». Некоторые подчеркивали, что сила эта сочетается с миролюбием и добродушием, а другие, напротив, говорили о воинственности.

Социологи утверждают, что выявление символов и архетипов помогает понять состояние массового сознания.

Подчеркивается, что несколько чаще прочих считают медведя подходящим символом москвичи (73%) и сибиряки (71%).

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