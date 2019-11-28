В 2 раза меньше стало изучающих русский язык в мире со временем распада СССР

Эксперты Минобрнауки выяснили, что иностранцы стали в два раза меньше учить русский язык со времен распада Советского Союза. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований.

По данным 2018 года, русский язык изучают около 38,2 млн человек по всему миру. В начале 1990-х годов число изучающих его превышало 74 млн человек. После этого интерес изучения языка стал падать. Это заметно по данным 2004 года, когда уровень заинтересованности в языке составил 51,2 млн человек.

Подчеркивается, что в настоящее время русский язык находится на 10 строчке по популярности изучения в других странах. Его учат в 27 странах. На первом месте остается английский язык, на втором в настоящее время расположился китайский.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сирийский учитель рассказал о желании детей изучать русский язык

— В Турции удивились русскому слову в 32 буквы

— Русскоговорящих солдат в Эстонии обязали изучать эстонский язык