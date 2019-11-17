Два детеныша разных исчезающих видов обезьян родились в Великобритании

Находящиеся под угрозой исчезновения черноголовая обезьяна-паук и северный белоголовый гиббон одновременно произвели потомство в зоопарке Twycross в Уорвикшире, Великобритания. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что наиболее отличительной чертой северного белоголового гиббона является длина их передних конечностей, которые в 1,4 раза длиннее задних. А особенность черноголовой обезьяны-паука в том, что она считается высшим приматом по своему IQ.

Кроме того, в 2016 году в зоопарке родилась представительница редких западных равнинных горилл, популяция которых за последние 20 лет сократилось более чем на 60%.

Зоопарк Twycross является домом для одной из крупнейших популяций приматов в Европе.

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