Два самолета столкнулись в аэропорту США

Два самолета Cessna Citation столкнулись в Международном аэропорту Сан-Антонио штата Техас, сообщает Fox San Antonio.

Согласно сведениям компании по отслеживанию полетов Flight Aware, один из самолетов находился на стоянке в аэропорту с 5 ноября 2019 года после полета в Новый Орлеан. Другое воздушное судно врезалось в уже припаркованный самолет.

По информации, полученной от пожарных, в результате инцидента никто не пострадал.

По заявлению представителей аэропорта, произошедшее никак не повлияет на работу инфраструктуры и расписание рейсов.

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