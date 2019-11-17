Два самолета столкнулись в аэропорту США
close
Два самолета Cessna Citation столкнулись в Международном аэропорту Сан-Антонио штата Техас, сообщает Fox San Antonio.
Согласно сведениям компании по отслеживанию полетов Flight Aware, один из самолетов находился на стоянке в аэропорту с 5 ноября 2019 года после полета в Новый Орлеан. Другое воздушное судно врезалось в уже припаркованный самолет.
По информации, полученной от пожарных, в результате инцидента никто не пострадал.
По заявлению представителей аэропорта, произошедшее никак не повлияет на работу инфраструктуры и расписание рейсов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
— В Чехии разбился спортивный самолет
— Пассажиры беспрерывного рейса Лондон — Сидней рассказали о странностях на борту