Меньше половины россиян чувствуют себя безопасно на улице ночью

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), лишь 41% россиян чувствуют себя безопасно на улицах России в темное время суток. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, 31% жителей страны, напротив, чувствуют себя комфортно с наступлением сумерек.

89% респондентов уверены в своей безопасности в светлое время суток.

При этом 34% опрошенных считают, что сейчас находится на улице одному более безопасно, чем 10-15 лет назад. 28% придерживаются мнения, что за эти годы ничего не изменилось, 31% — в России стало менее безопасно.

При этом 10% жителей страны назвали причиной отсутствие освещения, а 5% признались, что дискомфорт связан с высоким уровнем преступности.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 2 по 3 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъектов России среди 1,5 тысяч человек.

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