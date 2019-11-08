Меньше половины россиян чувствуют себя безопасно на улице ночью
Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), лишь 41% россиян чувствуют себя безопасно на улицах России в темное время суток. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, 31% жителей страны, напротив, чувствуют себя комфортно с наступлением сумерек.
89% респондентов уверены в своей безопасности в светлое время суток.
При этом 34% опрошенных считают, что сейчас находится на улице одному более безопасно, чем 10-15 лет назад. 28% придерживаются мнения, что за эти годы ничего не изменилось, 31% — в России стало менее безопасно.
При этом 10% жителей страны назвали причиной отсутствие освещения, а 5% признались, что дискомфорт связан с высоким уровнем преступности.
Опрос «ФОМнибус» проводился с 2 по 3 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъектов России среди 1,5 тысяч человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Опрос: 72% россиян готовы быть понятыми в случае надобности
— Уровень доверия к полиции у россиян вырос, выяснил ВЦИОМ