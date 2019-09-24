СК возбудил дело о теракте после подрыва моста с колонной МЧС в Луганске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после подрыва опор моста в Луганске на маршруте следования колонны российского МЧС, передает РИА «Новости».

Дело возбуждено об акте международного терроризма.

Отмечается, что мост подорвали незадолго до того, как по нему должен был проехать конвой МЧС с гумпомощью для жителей региона.

По мнению следствия, преступление было направлено на срыв поставки гуманитарной помощи.

В результате взрыва в Луганске был поврежден путепровод.

Неизвестные подорвали три опоры моста, частично разрушив бетонные конструкации.