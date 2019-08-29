ЧС введен в Амурской области из-за африканской чумы свиней

В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Как отмечается, распоряжение о ЧП подписал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Региональные власти приняли данное решение на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) в областном правительстве.

Ранее сообщалось, что жителей Приморья предупредили о вспышке африканской чумы.

Известно, что первую вспышку инфекции обнаружили 1 августа 2019 года на территории хозяйства ИП ГКФХ Бирючковой О.В. в Приморье.