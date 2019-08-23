Задержан расклеивший постеры с угрозами в шведском университете

Шведская прокуратура арестовала мужчину, разместившего постеры с угрозами на территории Линчепингского университета, передает РИА «Новости».

«Вечером был проведен допрос подозреваемого и обыск в его квартире. В 20.28 (21.28 мск) я постановила поместить мужчину под стражу по подозрению в угрозе насилием и незаконном владении оружием», - заявила старший прокурор Ева Немец.

Как сообщалось ранее, администрация университета приняла решения эвакуировать студентов и сотрудников, после того как на территории были обнаружены постеры с угрозами.

Также на опубликованном видео подозреваемый заявлял, что намерен появиться в университете, как будто «собирается кого-то убить», при этом демонстрировал оружие.