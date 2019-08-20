В Хабаровске ожидают пятую волну паводков

Жители Хабаровского края ожидают новую волну паводков в конце недели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что новые паводки станут уже пятыми, которые атакуют регион.

Причиной паводков считается увеличение воды после дождей в притоках Амура, уровень которого уже достиг опасной отметки в шесть метров. В течение нескольких дней уровень реки увеличится еще на 5-10 сантиметров.

По прогнозам синоптиком, отметки воды у краевой столицы могут составить 630-680 сантиметров.

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