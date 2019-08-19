Прокуратура отменила уголовное дело за покупку лекарства для больного ребенка

Генеральная прокуратура России отменила уголовное дело против матери ребенка-инвалида из-за попытки провезти через границу лекарство «Фризиум». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что препарат не зарегистрирован в России, поскольку в нем находится психотропное вещество. Была проведена доследственная проверка. В ходе нее не была получена информация, которая позволила бы сформировать объективную сторону преступления.

Ранее сообщалось, что таможенники задержали москвичку за покупку лекарства для больного ребенка.