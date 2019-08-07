Подросток поджег одежду на сверстнике в Свердловской области

В Свердловской области полиция обратилась в суд с просьбой разместить в закрытом спецучреждении подростка, который поджег одежду на своем сверстнике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Как отмечается, 11-летний мальчик гулял с игрушечным пистолетом, и к нему подошли двое незнакомых ему подростков.

Одному из них показалось, что сверстник целился из пистолета в его сторону, в результате чего решил поджечь футболку на ребенке.

Уточняется, что 11-летний злоумышленник не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, однако органы внутренних дел хотят добиться, чтобы его разместили в учреждении закрытого типа.

Ранее сообщалось, что маньяк сжег 33 мультипликатора за кражу идей.