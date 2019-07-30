Дети ради забавы накачали мальчика воздухом и убили его

Несовершеннолетние дети ради прикола накачали воздухом шестилетнего мальчика в Индии. Об этом сообщает India TV News.

Как отмечается, дети накачивали воздух в ребенка при помощи воздушного компрессора на заводе. По некоторым данным, они пускали воздух в его организм через рот. После этого они привели мальчика домой с распухшим животом, а через время он умер.

По данным издания, ребенка пытались спасти медики, но им не удалось. В настоящее время специалисты выясняют точную причину смерти ребенка.

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