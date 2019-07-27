Школьник потребовал через суд $250 млн от WP

В США суд отклонил иск школьника Николаса Сандмана против газета The Wahington Post. Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, подросток обвинил издание в клевете и потребовал в качестве компенсации $250 млн, но суд встал на сторону ответчика.

Уточняется, что иск был подан после митинга против абортов, который состоялся в Вашингтоне 19 января 2019 года.

Газета выложила фото, на котором Сандман в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой», что является лозунгом президента США Дональда Трампа, стоит лицом к индейцу Нэйтаном Филипсу.

Подпись под снимком гласила, что школьник вел себя агрессивно и проявлял расистское поведение по отношению к Филипсу, который подтвердил это.

Однако, по словам самого подростка, издание использовало его фото для продвижения политики, направленной против главы государства, и информация не соответствует действительности.

Но судья принял решение, что газета может освещать этот инцидент как пожелает.

Ранее сообщалось, что Сандман потребовал через суд $275 млн от NBC.