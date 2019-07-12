Мигранты захватили Пантеон в Париже

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Сотни мигрантов заняли помещение Пантеона, расположенного в Париже в пятом округе, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что участники акции протеста «Черных жилетов» требуют встречи с премьер-министром Эдуардом Филиппом.

Около 700 мигрантов и их сторонников, по их словам, протестуют против ухудшения условий жизни лиц без гражданства.

Они отмечают, что в Париже 200 000 пустых домов, в то время как им приходится спать под банкоматами и, в частности, просят освободить их товарищей, заключенных в СИЗО.

Ранее в этом году во Франции прошли многочисленные акции протестов движения «Желтые жилеты», протестовавшего против повышения цен на бензин.