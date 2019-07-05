Напавший на ликвидатора Чернобыльской АЭС сокрушается о содеянном

17-летний молодой человек, напавший на ликвидатора Чернобыльской АЭС в московском метро, сообщил, что очень сожалеет о произошедшем и его мучают панические атаки и проблемы с сердцем. Об этом сообщает телеканал 360.

По словам молодого человека, он бы «сам пожал руку такому человеку и никогда не поднял бы руку на инвалида».

Свой поступок юноша оправдал защитой девушки.

«Каждый бы так сделал, если бы кто-то его девушку в попу кулаком толкнул», — сказал молодой человек.

Он сказал, что из-за случившегося к нему уже трижды приезжала скорая помощь за два дня. Он пожаловался на плохое самочувствие, нехорошую кардиограмму, а также на панические атаки.

Юноша добавил, что сделает все возможное, чтобы помочь пострадавшему.

Ранее стало известно, что избитый оказался инвалидом первой группы. У мужчина сломаны ребра, а также ухудшилось здоровье после ударов в недавно пересаженную печень.