Минздрав намерен проверять школьников и студентов на наркотики

Минздрав России представил проект, который вводит обязательное обследование на предмет употребления наркотиков во время профосмотров студентов и школьников, передает РИА «Новости».

Уточняется, что проектом изменяется порядок проведения медосмотров указанных категорий граждан.

Целью данной меры названо заблаговременное выявление незаконного употребления запрещенных наркотических веществ.

В частности, ученики будут обязаны проходить экспертизу на опиаты, каннабиноиды, амфетамин, кокаин, метадон и барбитураты.

Ранее были названы самые наркозависимые регионы России.