Минздрав намерен проверять школьников и студентов на наркотики
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Минздрав России представил проект, который вводит обязательное обследование на предмет употребления наркотиков во время профосмотров студентов и школьников, передает РИА «Новости».
Уточняется, что проектом изменяется порядок проведения медосмотров указанных категорий граждан.
Целью данной меры названо заблаговременное выявление незаконного употребления запрещенных наркотических веществ.
В частности, ученики будут обязаны проходить экспертизу на опиаты, каннабиноиды, амфетамин, кокаин, метадон и барбитураты.
Ранее были названы самые наркозависимые регионы России.