Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя»

Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, причиной такого требования стала халатность сотрудников службы, которые были в курсе о серийных нападениях на москвичей с использованием отравляющих веществ.

Именно по их вине, пояснила Нефедова, арестованный мужчина продолжил совершать преступления.

«Несмотря на очевидную причастность к совершению серии преступлений мужчина был отпущен домой, после чего совершил еще ряд тяжких преступлений», — уточнила Нефедова.

Ранее сообщалось, что «лимонадный отравитель» арестован в Москве.

Подозреваемый в центре Москвы угощал людей отравленными пивом либо газировкой, а потом грабил их.