Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников

Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Как отмечается, министр допросил 11 июня оперативников и их начальство для того, чтобы узнать полную картину случившегося. Это произошло до того, как дело Голунова официально признали закрытым и журналиста отпустили.

По данным источника, Колокольцев задавал сотрудникам и их руководству определенные вопросы.

Ранее освобожденного журналиста Голунова допросили как свидетеля.

Президент России Владимир Путин освободил от должностей главу управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО ГУ МВД Москвы Андрея Пучкова.

До этого глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста «Медузы» Ивана Голунова сняли обвинения.