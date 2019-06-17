Отверткой и ножом забили насмерть российскую супружескую пару

В Кировской области задержали нескольких жителей по подозрению в убийстве супружеской пары отверткой и ножом. Об этом заявили в СУСК страны по региону, передает РИА «Новости».

Уточняется, что тела 49-летней женщины и 53-летнего мужчины были обнаружены 14 июня. Предполагается, что их могли убить при помощи отвертки и ножа.

По мнению следствия, два жители региона убили пару под действием алкоголя, во время совместного с семьей распития алкоголя. Они нанесли им множество колото-резаных ран в область шеи и туловища.

Как отмечается, жители Кировской области от полученных травм скончались на месте.

В настоящее время подозреваемых заключили под стражу. Им предъявлено обвинение. Также по данному факту уже возбуждено уголовное дело.