Сторонники «новой церкви» пытались выселить батюшку из дома

Сторонники неканонической церковной структуры пытались выселить из дома батюшку из канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на клирика Ровенской епархии УПЦ протоиерея Василия Начева.

По его словам, три пьяных активиста «новой церкви» хотели выселить протоирея прямо из церковного дома, а тех людей, которые его защищали, избили.

«Крики и ссоры... Двух мужчин, которые защищали батюшку, избили на земле ногами», — добавил Начев.

Он отметил, что одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

По данным УПЦ, религиозный конфликт длится с начала марта. Тогда после силового захвата храма сторонниками «новой церкви» община УПЦ вместе со священником обустроила молитвенную комнату в доме батюшки.