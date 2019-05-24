Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие

Во французском Лионе на улице произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает BFM TV.

По имеющимся данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Информации о погибших на данный момент нет.

Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.

Подчеркивается, что район, где произошел взрыв, в настоящее время оцеплен.

Ранее взрыв произошел в мечети в Афганистане.