Под Владимиром отменили режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) под Владимиром отменен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дежурного УФСБ по региону.
До этого стало известно, что бандиты, планировавшие теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино. На территории города ввели режим КТО.
Отвечая на вопрос о том, действует ли до сих пор режим КТО под Владимиром, дежурный регионального УФСБ ответил, что нет.
Ранее сообщалось, что планировавшие теракт боевики ликвидированы.