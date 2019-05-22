Под Владимиром отменили режим КТО

<img src="//img.gazeta.ru/files3/403/12369403/TASS_33456128-pic905-895x505-33003.jpg">

Режим контртеррористической операции (КТО) под Владимиром отменен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дежурного УФСБ по региону.

До этого стало известно, что бандиты, планировавшие теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино. На территории города ввели режим КТО.

Отвечая на вопрос о том, действует ли до сих пор режим КТО под Владимиром, дежурный регионального УФСБ ответил, что нет.

Ранее сообщалось, что планировавшие теракт боевики ликвидированы.