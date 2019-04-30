Американец выиграл $2 млн и не пришел за ними

В США житель штата Техас выиграл в лотерею $2 млн, но не пришел за деньгами, сообщает CNN.

По данным телеканала, мужчина купил лотерейный билет в городке Колледж — Стейшн, и билет оказался выигрышным.

Однако победитель не связался с организаторами лотереи в установленный срок и теперь не может претендовать на деньги.

В комиссии отметили, что счастливчик сможет забрать свой выигрыш только в том случае, если до окончания крайнего срока был на военной службе.

Ранее австралиец два раза подряд выиграл в лотерею по $16 млн.