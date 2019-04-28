Более 40 рейсов задержано и отменено в Москве. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 22.46, во Внуково задержано 14 рейсов, а один отменен. В Домодедово задержано 10 рейсов, а семь — отменено. Также в аэропорту Шереметьево задержано девять рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек рейсов не уточняются.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности вновь продлен в Москве.