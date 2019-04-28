Полиция США раскрыла подробности об убийце из синагоги
Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии опубликовал перед нападением письмо антисемитского содержания, передает ТАСС.
Уточняется, что 19-летний Джон Ирнест разместил публикацию утром в день нападения.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным пострадавших при стрельбе в синагоге Калифорнии. Выступая перед журналистами, Трамп назвал это нападение преступлением на почве ненависти.
В результате стрельбы один человек погиб, еще несколько человек получили ранения, в том числе дети.