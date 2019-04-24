Еще 18 человек задержаны по делу о взрывах на Шри-Ланке

Официальный представитель полиции Шри-Ланки Руван Гунасекар рассказал, что о делу о взрывах в стране задержаны еще 18 подозреваемых. Об этом сообщает интернет-портал Ada Derana.

По имеющейся информации, подозреваемые были задержаны вечером 23 апреля. Кроме того, в ходе спецоперации полицейские изъяли четыре рации и мотоцикл.

Ранее сообщалось о 40 задержанных по делу о взрывах на Шри-Ланке.

На Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По последним данным, число жертв достигло 359 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.