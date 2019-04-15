Москвичей предупредили о возможности снегопадов до мая
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что снегопады могут вернуться в столицу вплоть до начала мая, передает агентство городских новостей «Москва».
При этом климатолог отметил, что это абсолютно нормальное явление из-за высокого температурного контраста арктических воздушных масс.
«Известно, что и на майские праздники снегопады, выпадение снега, который быстро тает, как явление время от времени случается в московском регионе. Ничего экстраординарного в этом нет, такие снегопады приходят с вторжениями холодного воздуха из Арктики», — пояснил Семенов.
Он добавил, что в апреле текущего года погодных аномалий не наблюдается, и все климатические явления находятся «в пределах средней нормы изменчивости».
Ранее сообщалось, что в Москве 14 апреля прошел снег.